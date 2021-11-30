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Як будуть карати водіїв за «лису» гуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 17:21
mklovsky41 написав:А за что покупать резину? Пусть посмотрят на уровень доходов многих владельцев транспорта. Я не враг себе и с огромным удовольствием приобрел бы новые шины!
Может вам и бензин бесплатно обеспечить? Не можете содержать авто (а резина это тоже к содержанию авто) - продавайте, и ездите на автобусе, пешком ходите, на велосипеде - альтернативы есть.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:52
Я вообще не понимаю тех людей которые ездят зимой на летней или лысой. Это же не крайний север где пофиг. А в 0 понесет ту машину и могут пострадать другие
Ставь машину ходи пешком. Автобус
Зачем создавать проблемы себе и другим
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:56
unicdima написав: aleksejpodsivalov60 написав:
Штраф ни к чему..у людей денег нету.. нет бы подарили новый комплект резины.. вместо штрафа...
Комплект резины это 2 бака бензина, если у вас нет таких денег то нечего на дороги выезжать и подвергать опасности других.
Разве Гомно БЦ если её ещё выпускают.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 21:11
mullersergey78 написав:
Вчера вечером всем домом наблюдали работу полиции с неалекватным (или вхлам пьяным или под веществами) водителем
Как они будут уговаривать на штаф за полулысую резину, выпрашивать?
Скорей всего никак. Такие как правило из мажоров, для которых законы и правила не работают. У них связи решают.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 21:26
Цитрин написав: mullersergey78 написав:
Вчера вечером всем домом наблюдали работу полиции с неалекватным (или вхлам пьяным или под веществами) водителем
Как они будут уговаривать на штаф за полулысую резину, выпрашивать?
Скорей всего никак. Такие как правило из мажоров, для которых законы и правила не работают. У них связи решают.
Мажор на лысой резине? -- теперь я слышал все
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:19
Для тех, кто говорит "нету денег сиди дома" - а благодаря чему у многих людей не хватает денег на подобные растраты? Другой вопрос, а всегда ли поставленная галочка гарантирует, что ты выбрал именно того, за кого поставил галочку??? Третий вопрос, может доход обычного обывателя должен хотя бы приблизительно соответствовать цене? Какой сегодня прожиточный минимум? Какая сегодня минимальная зарплата? И теперь разделите их на 3 человека!
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deanbulgakov
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:34
deanbulgakov написав:
Для тех, кто говорит "нету денег сиди дома" - а благодаря чему у многих людей не хватает денег на подобные растраты? Другой вопрос, а всегда ли поставленная галочка гарантирует, что ты выбрал именно того, за кого поставил галочку??? Третий вопрос, может доход обычного обывателя должен хотя бы приблизительно соответствовать цене? Какой сегодня прожиточный минимум? Какая сегодня минимальная зарплата? И теперь разделите их на 3 человека!
А может, не стоит покупать то, что не можешь содержать? Нет денег содержать авто - значит, оно не по карману. Такой вопрос в голову не приходит? А не развозить сопли про минималку на троих, и при этом покупать тарантайку
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:49
Законы физики никак не связаны с уровнем з/п. Ездун на лысой резине это потенциальный убийца, нужно не штрафовать, а отбирать и сдавать на металл транспортное средство.
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