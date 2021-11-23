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Отримають навіть ті, хто не працював: подробиці про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 гру, 2021 10:52
Пропонуємо до обговорення:
З 1 грудня в Україні піднявся мінімальний прожитковий мінімум, тим самим збільшився розмір допомоги з безробіття. Отримати цю послугу можуть навіть ті, хто працював без офіційного оформлення до карантину, через який частина українців втратила роботу.
Дивися повний текст Отримають навіть ті, хто не працював: подробиці про допомогу з безробіття під час карантину
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Додано: Нед 19 гру, 2021 10:52
Цікаво...
Вікова дискрімінація прямим текстом...
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