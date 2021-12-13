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«Бонусна тисяча»: на які цілі
президенти та прем’єри...

«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:37

«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціатива Зеленського щодо подібних грошових виплат не є новою

Дивися повний текст «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри запроваджували грошові виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:37

Була ще одна одноразова грошова допомога пенсіонерам, у розмірі 1000 гривень. 23 квітня 2020 року.
kostyk
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 11:48

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:12

  Успіх написав:А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?
я уже получил.
Жд билеты, а о чем будут ваши книги?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:21

  Успіх написав:А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?

Теж книги.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:26

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

  vitaliian написав:а о чем будут ваши книги?

Дружина має скласти список))
В основному - для старшого сина. Він дуже любить читати.
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:28

  Успіх написав:
  vitaliian написав:а о чем будут ваши книги?

Дружина має скласти список))
В основному - для старшого сина. Він дуже любить читати.

а татко писАти :D
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:31

  Успіх написав:
  vitaliian написав:а о чем будут ваши книги?

Дружина має скласти список))
В основному - для старшого сина. Він дуже любить читати.

Краще собі купіть (може потім менше буде тих дурних відосів якими Ви спамите).
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:38

BIGor
А я аудіокнигами користуюсь 8)
І чому зразу "тупі відосики"?
- вони, як мінімум - мотиваційні!
І, в багатьох, є "вижимка"/основні розумні думки з розумних книжок!

Чи Вас дратує те, що переглянувши відосик накшталт "Стати мільйонером через рік - реально!" - розчаровуєтесь, так як думали, що там Вам порадять перевернутись з правого на лівий бік на дивані - і УСПІХ гарантований? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 12:54

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

  Успіх написав:І чому зразу "тупі відосики"?

Бо інфо-циганщина.
BIGor
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