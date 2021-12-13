Ініціатива Зеленського щодо подібних грошових виплат не є новою
Дивися повний текст «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри запроваджували грошові виплати.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 11:37
«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри запроваджували грошові виплати.
Додано: Нед 19 гру, 2021 11:37
Була ще одна одноразова грошова допомога пенсіонерам, у розмірі 1000 гривень. 23 квітня 2020 року.
Додано: Нед 19 гру, 2021 11:48
Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:12
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:21
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:26
Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:28
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:31
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:38
BIGor
А я аудіокнигами користуюсь
І чому зразу "тупі відосики"?
- вони, як мінімум - мотиваційні!
І, в багатьох, є "вижимка"/основні розумні думки з розумних книжок!
Чи Вас дратує те, що переглянувши відосик накшталт "Стати мільйонером через рік - реально!" - розчаровуєтесь, так як думали, що там Вам порадять перевернутись з правого на лівий бік на дивані - і УСПІХ гарантований?
Додано: Нед 19 гру, 2021 12:54
Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
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