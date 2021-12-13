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«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:01
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
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shokodko2017
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:03
shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Так, наче, і пластикову можна виробити - ні?
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:22
shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
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vitaliian
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26
vitaliian написав: shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
Адекватные магазины выносят ближе к покупателю пинпад с nfc приёмником, и никуда лезть не надо
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Faceless
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Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26
Успіх я так и подумал что книги для детей.
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vitaliian
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