За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців.
Дивися повний текст 3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот (інфографіка).
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Додано: Пон 20 гру, 2021 08:12
3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...
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Дивися повний текст 3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот (інфографіка).
Додано: Пон 20 гру, 2021 08:12
Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?
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