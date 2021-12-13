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3,3 млн українців не повернулися
до країни - Опендатабот...

3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:12

3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...

Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2021 року країну покинули і все ще не в'їхали назад понад 600 тис. українців.

Дивися повний текст 3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:12

Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?
sergiykopyl
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:36

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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 09:52

  sergiykopyl написав:Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?

Потому, что "вместо тысячи слов" дана одна картинка? :lol:

Потому, с 11-го года (начало отсчета) оно +- одинаково было?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:07

  sergiykopyl написав:Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?

Может лучше написать, что в этом году уехало больше, чем за любой другой год, когда у власти был Янукович?
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:22

  alter написав:
  sergiykopyl написав:Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?

Может лучше написать, что в этом году уехало больше, чем за любой другой год, когда у власти был Янукович?

Текст первого же абзаца?.. :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:43

  _hunter написав:
  alter написав:
  sergiykopyl написав:Чому не пишете, що більшість з цих людей виїхала ще за часів Януковича?

Может лучше написать, что в этом году уехало больше, чем за любой другой год, когда у власти был Янукович?

Текст первого же абзаца?.. :lol:

Акценты разные )
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:21

  alter написав:Акценты разные )

А результат один.
Зараз робити тут немає чого абсолютно.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:25

Прораб А самое настораживающее, что достигли цифр времен, когда государство было побольше и в размерах и по численности населения.
konsts1174
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:48

  _hunter написав:Потому, с 11-го года (начало отсчета) оно +- одинаково было?

Цифри значно зменшені. Лише до батька за 2 роки виїхало 300 тис.
Нехай тут та і далі займаються добробутом українців у вигляді підняття тарифів та вишеньки на торті – платних пакетів. Це якраз на часі.
Прораб
 
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