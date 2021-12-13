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3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 20 гру, 2021 23:10
Добробут - личное дело каждого. В целом нормальное явление, когда часть населения так и не научившаяся продавать свой труд за адекватное вознаграждение будет искать счастья в других странах. Таких же точно "искателей" сейчас в избытке на белорусско-польском кордоне. Вот только не все осознают (точнее не сразу), что по ту сторону границы коммуналка и пластиковые пакеты стоят существенно дороже, а чтобы больше зарабатывать нужно в той же пропорции больше работать.
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Nickoss1
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Додано: Пон 20 гру, 2021 23:17
Nickoss1
Да мы уже давно поняли что у вас хорошая ЗП и вас все устраивает, а все кто уезжает, как вы там выразились - "рукожопы и маргиналы"
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Igorten
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