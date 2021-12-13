3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 23:10
Добробут - личное дело каждого. В целом нормальное явление, когда часть населения так и не научившаяся продавать свой труд за адекватное вознаграждение будет искать счастья в других странах. Таких же точно "искателей" сейчас в избытке на белорусско-польском кордоне. Вот только не все осознают (точнее не сразу), что по ту сторону границы коммуналка и пластиковые пакеты стоят существенно дороже, а чтобы больше зарабатывать нужно в той же пропорции больше работать.
Додано: Пон 20 гру, 2021 23:17
Nickoss1 Да мы уже давно поняли что у вас хорошая ЗП и вас все устраивает, а все кто уезжает, как вы там выразились - "рукожопы и маргиналы"
Додано: Вів 21 гру, 2021 01:22
За останні 10 років затвердилося одне - що люди тут лише для поборів або просто не потрібні. Оскільки добробут особиста справа кожного, те й міграція зростатиме не щодня, а щогодини.
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