RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
3,3 млн українців не повернулися
до країни - Опендатабот...

3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:10

Добробут - личное дело каждого. В целом нормальное явление, когда часть населения так и не научившаяся продавать свой труд за адекватное вознаграждение будет искать счастья в других странах. Таких же точно "искателей" сейчас в избытке на белорусско-польском кордоне. Вот только не все осознают (точнее не сразу), что по ту сторону границы коммуналка и пластиковые пакеты стоят существенно дороже, а чтобы больше зарабатывать нужно в той же пропорции больше работать.
Nickoss1
 
Повідомлень: 234
З нами з: 10.07.17
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 23:17

Nickoss1 Да мы уже давно поняли что у вас хорошая ЗП и вас все устраивает, а все кто уезжает, как вы там выразились - "рукожопы и маргиналы" ;)
Igorten
 
Повідомлень: 4574
З нами з: 01.11.11
Подякував: 41 раз.
Подякували: 1353 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 01:22

  Nickoss1 написав:Добробут - личное дело каждого. В целом нормальное явление, когда часть населения так и не научившаяся продавать свой труд за адекватное вознаграждение будет искать счастья в других странах. Таких же точно "искателей" сейчас в избытке на белорусско-польском кордоне. Вот только не все осознают (точнее не сразу), что по ту сторону границы коммуналка и пластиковые пакеты стоят существенно дороже, а чтобы больше зарабатывать нужно в той же пропорции больше работать.

За останні 10 років затвердилося одне - що люди тут лише для поборів або просто не потрібні. Оскільки добробут особиста справа кожного, те й міграція зростатиме не щодня, а щогодини.
Прораб
 
Повідомлень: 535
З нами з: 02.03.19
Подякував: 401 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 49 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українців пропонують звільнити від сплати військового збору
R2 » Пон 20 гру, 2021 17:51
5 338
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 22:55
livs375
Українців зобов'яжуть прив'язати SIM-картки до паспортів 1, 2, 3
R2 » Пон 13 гру, 2021 11:29
26 2407
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 14:41
kassini
Майже половина українців хотіли б поїхати на заробітки...
R2 » Суб 18 гру, 2021 20:36
2 233
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 23:52
summacut

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.