3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...

Додано: Вів 21 гру, 2021 05:17

Есть такая книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные"

Там слово Украина не помню или встречается, но вместо Мексика/Нигерия/...

ставишь "Украина" и все сходится.

Вместо тамощних кровопийц - ахметов/порошенко/медведчук/коломойский/...

Хорощая книга.

А насчет невернувщихся - думаю намного больше.

Кроме того все время растущий средний возраст из-за выезда более молодых, ведет к росту тн "естественной убыли" населения, то есть превышение смертности над рождаемостью. Когда-то это было 200 тысяч в год, потом 230, последние годы 250. 4 года=минус миллион населения. И дальше будет только хуже. Этот процесс нельзя остановить быстро. А пока он только прогрессирует.

Итого, за последние 11 лет, вся убыль населения около 6 миллионов, если верить тому что написано в статье. То есть, 41-6=35. И это еще ого-го как оптимистично.