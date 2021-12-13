3,3 млн українців не повернулися до країни - Опендатабот...

Додано: Сер 22 гру, 2021 04:43

rjkz написав: Есть такая книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные"

Там слово Украина не помню или встречается, но вместо Мексика/Нигерия/...

ставишь "Украина" и все сходится.

Вместо тамощних кровопийц - ахметов/порошенко/медведчук/коломойский/...

Хорощая книга. Есть такая книга "Почему одни страны богатые, а другие бедные"Там слово Украина не помню или встречается, но вместо Мексика/Нигерия/...ставишь "Украина" и все сходится.Вместо тамощних кровопийц - ахметов/порошенко/медведчук/коломойский/...Хорощая книга.

А насчет невернувщихся - думаю намного больше.

Кроме того все время растущий средний возраст из-за выезда более молодых, ведет к росту тн "естественной убыли" населения, то есть превышение смертности над рождаемостью.

Когда-то это было 200 тысяч в год, потом 230, последние годы 250. 4 года=минус миллион населения. И дальше будет только хуже. Этот процесс нельзя остановить быстро. А пока он только прогрессирует.

Итого, за последние 11 лет, вся убыль населения около 6 миллионов, если верить тому что написано в статье. То есть, 41-6=35. И это еще ого-го как оптимистично.

Ну там в качестве фактора указывается как раз сменяемость политического поля, чем мы как раз отличаемся от соседей. Медведчук был на коне, теперь в опале. Даже если с ним вдруг что случится, это вызовет в обществе скорее радость и оптимизм.Коломойский заимел куда бОльшие проблемы, с законодательством США, а Порошенко в январе ожидают в суд. И лишь Ахметов, разложивший яйца в разные корзины, выглядит непотопляемым. Причем является в некоторых отраслях действительно проблемой развития страны.Да, у нас конечно частично вместо демократии ее имитация, а противостояния в верхах - порой театральная клоунада. Ну пока так, приходится проходить экстерном то, на что страны первого мира ушли столетия.на мой взгляд, вы перепутали курицу с яйцом. как только рождаемость в стране падает ниже 2.15 детей на женщину (примерная величина, "чуть больше двух"), начинается естественная убыль. да, этот процесс провоцирует дополнительные волны спадов рождаемости через 20-30 лет, и у нас он начался еще с начала 90-х.Все самые богатые и развитые страны прошли через это, на данный момент более половины стран мира рожают "в минус". Лишь дикие африканские продолжают плодиться как кролики, из-за чего голодают.прогрессировать не будет, потому что снижается база и выезжают по большей части люди невысокой квалификации (впрочем в нашей стране это довольно широкий слой, возможно даже более половины). толковых спецов уже сейчас дефицит, постепенно наступит дефицит всех. думаю нас сейчас порядка 36 млн, такими темпами будет 30 млн через 25 лет и ничего страшного я в этом не вижу. Киев вообще перенаселен, может при уменьшении плотности хоть цены на жилье начнут опускаться до более-менее вменяемых отметок, потому что сейчас пересичный просто не имеет вариантов в разумные сроки заработать на свою квартиру, поэтому с семьями и рождаемостью все очень сложно. Технический прогресс повлиял на способность уживаться с членами семьи из других поколений. Для нынешней молодежи те, кому за 40 - это уже инопланетяне, те кому за 60 - предметы мебели.впрочем, здесь хочу вернуться к началу вопроса, поставленному в книге. "Почему одни страны богатые, а другие бедные". Здесь нужно понять - а какая страна Украина? Если по мировым рамкам, из 200+ стран мы находимся среди "стран высокого достатка", во "второй 50-ке". Если по постсовку, то мы сильно выше среднего, постепенно обходим РФ, делим с ней 4-5 место сразу за странами Прибалтики. Ну а если сравнивать со странами "первого мира", то Украина - одна из самых бедных стран Европы. Но "страны первого мира" это уже совсем другая лига. Лишь Эстонию можно считать прошедшей половину этого пути, плюс отчасти ее соседей. Ну во-первых, они небольшие и им помогали. Но не в последнюю очередь потому что они первые четко ощутили что двигаться нужно в сторону Запада, запретили коммунизм, забрали право голоса у ватников.В целом, я считаю что в обществе всегда будет слой людей, которые стремятся добиваться, рваться, прогрессировать, двигать вперед, часто ради довольно иллюзорных ценностей. И слой умеренный, который хочет, не разрывая пятую точку, спокойно приносить пользу и получать взамен свои гарантированные базовые блага. Причем по мере амбиций люди перетекают между этими слоями. Переломать всех к одному знаменателю нереально, нужно выстраивать симбиоз. Но у нас это еще впереди. Чтобы грамотно распределить лишний жирок, нужно сначала его наесть.