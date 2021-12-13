Закон регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 11:43
Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ.
Додано: Пон 20 гру, 2021 11:43
IT-шніки підписали петицію проти цього закону, але Зеленському пофіг. IT і без Дія Сіті добре розвивалося. Не треба державної "допомоги" там, де все і так працює.
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