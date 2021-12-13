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Зеленський підписав закон про
спеціальний режим на ринку ІТ

Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:43

Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ

Пропонуємо до обговорення:
Закон регулює податкові умови спеціального правового режиму "Дія City".

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про спеціальний режим на ринку ІТ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 11:43

IT-шніки підписали петицію проти цього закону, але Зеленському пофіг. IT і без Дія Сіті добре розвивалося. Не треба державної "допомоги" там, де все і так працює.
Sergius
 
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