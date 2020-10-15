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Яку мову програмування
обирають початківці

Яку мову програмування обирають початківці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:21

Яку мову програмування обирають початківці

Пропонуємо до обговорення:
Яку мову програмування вибрати початківцю, щоб увійти в ІТ?

Дивися повний текст Яку мову програмування обирають початківці.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 12:22

Basic в качестве пусть даже первого языка программирования... Это в школах вместо Школьного Алгоритмического теперь изучают?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:27

moveton, а разве в Мелкософт Офисе не вижуал Бейсик используется?
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 15:58

  gretzky_vic написав:moveton, а разве в Мелкософт Офисе не вижуал Бейсик используется?

Там специфический Visual Basic for Applications. Его обычно VBA называют, а не Basic. И даже у него не должна бы популярность расти. Но опросчикам виднее.
moveton
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