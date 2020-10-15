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Яку мову програмування обирають початківці
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Яку мову програмування вибрати початківцю, щоб увійти в ІТ?
Дивися повний текст Яку мову програмування обирають початківці
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Додано: Пон 20 гру, 2021 12:22
Basic в качестве пусть даже первого языка программирования... Это в школах вместо Школьного Алгоритмического теперь изучают?
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moveton
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Додано: Пон 20 гру, 2021 15:27
moveton, а разве в Мелкософт Офисе не вижуал Бейсик используется?
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gretzky_vic
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Додано: Пон 20 гру, 2021 15:58
gretzky_vic написав:
moveton, а разве в Мелкософт Офисе не вижуал Бейсик используется?
Там специфический Visual Basic for Applications. Его обычно VBA называют, а не Basic. И даже у него не должна бы популярность расти. Но опросчикам виднее.
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moveton
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Додано: Чет 23 гру, 2021 06:31
В школах сейчас питон рулит.
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alpex1976
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