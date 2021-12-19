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ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба (ДПС) скасує рішення про нарахування мережі лабораторій "Сінево" (Synevo) 1,1 млрд грн додаткових податків. Крім того, ДПС проведе перевірку відповідно до законодавства та з дотриманням прав платника податків.
Дивися повний текст ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44
Синево это вроде не укр компания.
Вот тебе и инфестняньки.
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p_a_l
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:52
p_a_l написав:
Синево это вроде не укр компания.Вот тебе и инфестняньки.
Так они и помогли вопрос решить... Или к чему претензия?
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