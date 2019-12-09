RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
  #<1 ... 225226227228
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 18:58

  moveton написав:
  1finanсier написав:Щось заглохла тема. Фінмон заспокоївся по банках, що перестали тут ділитися своїми кейсами? Чи люди стали розумнішими і перестали попадатись на фінмон?

Скорее народ уже считает, что так и надо. Вон, в теме Привата спокойненько констатировали, что финмон не дал несчастную 1000 грн за квартиру родственнику заплатить и единственный вопрос, как оплатить другим способом:
viewtopic.php?p=5880358#p5880358
viewtopic.php?p=5880393#p5880393 (ответили, что норм, у всех часто так)

Це скоріше не фінмон, а корезоїд типу турбується, щоб людина не втратила свої гроші. Боротьба з шахрайсвом, якісь подібні ситуації попадав, зразу блок, а тоді допит по стандартній схемі.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 19:12

  M-Audio написав:Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.

В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом. Потому что три других банка, через которые я платил за всякие разные квартиры, где даже фамилия была зачастую не моя, ни разу не волновались за мою коммунальную щедрость. Я так понял, что Приват на то за эти платежи и берёт комис, чтобы плательщикам оказывать услуги создания геморроя. А кто обходится без этого комиса, тот вор :mrgreen:

Да, согласен, что тут скорее безопасники, чем финмон, а их далеко не все различают.
moveton
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 20:20

  moveton написав:
  M-Audio написав:Скорее все, кого это касается, поняли бесполезность борьбы с ветряными мельницами. Потому что ну а что сейчас можно сделать-то? Только минимизировать контакты с банковской системой.

В данном случае скорее конкретно с перебздительным Приватом.
Да мы же не тысячу гривен коммуналки в обсуждаем в этой ветке.
То понятно, что вряд-ли имеет отношение к финмону...


пока что....

тьфу.
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 20:36

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)


А кто обходится без этого комиса, тот вор :mrgreen:


Надто примітивна маніпуляція: прирівняти винахід способу не сплатити комісію комбанку , і тупе незаконне ухилення від сплати податку на доходи (приховування доходів). Нічого нового. Тщатєльнєє надо.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 22:50

Re: Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Чергові штрафи від НБУ.

АТ "БАНК АЛЬЯНС":
штраф у розмірі 67 575 000,00 + 15 900 000,00 грн

ПАТ "МТБ БАНК":
штраф у розмірі 75 000 000,00 + 3 175 000,25 грн

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК":
штраф у розмірі 27 300 000,00 грн

АТ "УКРСИББАНК":
штраф у розмірі 11 000 000,00 грн

АТ "РВС БАНК"
штраф у розмірі 3 800 000,00 грн

АТ "КОМІНБАНК":
штраф у розмірі 1 051 000,00 грн

АТ "ІДЕЯ БАНК":
штраф у розмірі 500 000,00 грн

Чим далі тим страшніше гроші в баках тримати.
Повідомлення Додано: Чет 06 лис, 2025 23:40

  Hotab написав:

А кто обходится без этого комиса, тот вор :mrgreen:


Надто примітивна маніпуляція: прирівняти винахід способу не сплатити комісію комбанку , і тупе незаконне ухилення від сплати податку на доходи (приховування доходів). Нічого нового. Тщатєльнєє надо.

Дякую що нагадали.
Мені треба переказати кошти за кордон, і в банку ця послуга коштує 2% від суми. А я подивився по сторонах, і частину переказав через USDT за 1% від суми, а ще частину вивіз готівкою взагалі безкоштовно.
Отакий я негідник, обікрав банк на 2% від своїх грошей. Адже банк вже вважав ці гроші своїми, і вже розпланував як буде їх витрачати.

А коли держава десятиріччями збирає за населення податки, начебто щоб виконувати свої державницькі функції, але ось приходить час дійсно ці функції виконати, а воно тобі шиш без масла, то ті, хто ще може щось платити, замислюються, а чи варто платити саме цій державі хоч щось. Бо в цій ситуації крадій не той, хто недодав своїх грошей, а той, хто гроші взяв, але обов'язки свої не виконав і не збирається.
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 07:25

  посетитель написав:

АТ "БАНК АЛЬЯНС":
штраф у розмірі 67 575 000,00 + 15 900 000,00 грн

ПАТ "МТБ БАНК":
штраф у розмірі 75 000 000,00 + 3 175 000,25 грн

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК":
штраф у розмірі 27 300 000,00 грн

АТ "УКРСИББАНК":
штраф у розмірі 11 000 000,00 грн

АТ "РВС БАНК"
штраф у розмірі 3 800 000,00 грн

АТ "КОМІНБАНК":
штраф у розмірі 1 051 000,00 грн

АТ "ІДЕЯ БАНК":
штраф у розмірі 500 000,00 грн

Чим далі тим страшніше гроші в баках тримати.

РВС наче вже все.
А за шо штрафи?
Повідомлення Додано: Вів 18 лис, 2025 11:11

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Банківські ліміти в Україні та світі
