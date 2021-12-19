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ДПС скасує донарахування Сінево
понад 1 млрд грн податків

ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44

ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків

Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба (ДПС) скасує рішення про нарахування мережі лабораторій "Сінево" (Synevo) 1,1 млрд грн додаткових податків. Крім того, ДПС проведе перевірку відповідно до законодавства та з дотриманням прав платника податків.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44

Синево это вроде не укр компания.
Вот тебе и инфестняньки.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 14:52

  p_a_l написав:Синево это вроде не укр компания.
Вот тебе и инфестняньки.

Так они и помогли вопрос решить... Или к чему претензия? :shock:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:21

Гопникам тз ДПС не дали на руку, они насчитали что смогли.
Нашлась "НОВАЯ КРЫША".
Просто если б налоговик знал что отвечает за свои писульки перед законом, также как компания, такого б не было.
anton_gms
 
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