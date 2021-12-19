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ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Державна податкова служба (ДПС) скасує рішення про нарахування мережі лабораторій "Сінево" (Synevo) 1,1 млрд грн додаткових податків. Крім того, ДПС проведе перевірку відповідно до законодавства та з дотриманням прав платника податків.
Дивися повний текст ДПС скасує донарахування Сінево понад 1 млрд грн податків
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R2
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:44
Синево это вроде не укр компания.
Вот тебе и инфестняньки.
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p_a_l
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Додано: Пон 20 гру, 2021 14:52
p_a_l написав:
Синево это вроде не укр компания.Вот тебе и инфестняньки.
Так они и помогли вопрос решить... Или к чему претензия?
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_hunter
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Додано: Пон 20 гру, 2021 21:21
Гопникам тз ДПС не дали на руку, они насчитали что смогли.
Нашлась "НОВАЯ КРЫША".
Просто если б налоговик знал что отвечает за свои писульки перед законом, также как компания, такого б не было.
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anton_gms
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Додано: Вів 21 гру, 2021 08:34
_hunter И кто именно помог решить вопрос и какой именно вопрос ?
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Igorten
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Додано: Вів 21 гру, 2021 09:43
Igorten написав:_hunter
И кто именно помог решить вопрос и какой именно вопрос ?
"кто" -- инвестняни, "и какой именно вопрос" -- озвучен прямо в названии...
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_hunter
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:19
_hunter Где можно ознакомиться о наличии у компании инвестняни ? И то не вопрос то следствие.
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Igorten
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:38
Igorten написав:_hunter
Где можно ознакомиться о наличии у компании инвестняни ? И то не вопрос то следствие.
>>> Где можно ознакомиться о наличии у компании инвестняни ?
Начните с "Інформаційна служба". Там, если что, в правильном направлении пошлют.
>>> И то не вопрос то следствие
Да хоть последствие (или наследствие) -- главное, что решилось
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_hunter
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:46
_hunter А конкретней ? Воду лить то да, равных мало.
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Igorten
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Додано: Вів 21 гру, 2021 10:58
Igorten написав:_hunter
А конкретней ? Воду лить то да, равных мало.
Вы меня ни с кем не перепутали?
-- не понимаю ни смысла вопросов ни их адресата...
И чтобы поставить точку в разговоре "где бы инвест-няню получить?":
Если вы спрашиваете, сколько уходит в год на содержание яхты, значит она вам не по карману.
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_hunter
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