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Уряд затвердив мінімальні
роздрібні ціни на пластикові...

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:59

  Puente написав:
  Примат написав:
  chipmunk написав:Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?

нет, 20 коп за пакет в Сильпо

Смішно - але якщо раптом у тебе є запас "майок" і ти в них набиратимеш - з тебе все одно візьмуть ті копійки - хіба що якось доведеш , що приніс з собою ( але якщо білі чи зелені - то навряд чи вийде ) ...

сказали на кассе, что будут верить на слово покупателя
Примат
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:03

  Faceless написав:Ну так, в мене кілька сіток з затяжками для овочів і фруктів, вони фактично місця не займають. Вони багаторазові, ще й міцні, не рвуться, легко зав'язати. Не бачу жодної проблеми.

Ви не бачите, а я бачу. Звичайно люди пристосуються до всього, навіть до ядерної зими. Але ми не на тому етапі розвитку і не з такими доходами, щоб тупо копіювати Європу.
20коп. - це ще норм.
На рахунок екології - по-моєму є набагато більш серйозніші проблеми в цій сфері, ніж кульочки.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:38

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

Puente написав:Ну все оце багаторазове - це фігня . Картоплю чи буряк в сіточку ? І потім в рюкзак ?
Бачив сюжет , де десь в Європі біорозкладні пакети ( типу нашх зелених майок) по 1 євроценту . Оце реально єдина адекватна заміна .

Так, в сіточку. Не бачу проблеми. Особливо, якщо мита.
Біорозкладні врешті решт будуть на заміну звичайним, от якраз як звикнете по 1 євроценту за них платити. Бо зараз за 10коп істерика
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:40

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

Примат написав:
  chipmunk написав:Кстаті, оті винятки для пакетів - я правильно розумію, що як мені в пакети пакують мнясо/рибу самі продавці, то вони халявні? І на муку/рис, де я сам набираю - так само?

нет, 20 коп за пакет в Сильпо
Глянув на всяк випадок останній чек - ні, нічого не коштує, якщо це не додатковий пакет, а саме той, в який безпосередньо кладуть. Тоож безкоштовнв
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 16:47

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

andrijk777 написав:
  Faceless написав:Ну так, в мене кілька сіток з затяжками для овочів і фруктів, вони фактично місця не займають. Вони багаторазові, ще й міцні, не рвуться, легко зав'язати. Не бачу жодної проблеми.

Ви не бачите, а я бачу. Звичайно люди пристосуються до всього, навіть до ядерної зими. Але ми не на тому етапі розвитку і не з такими доходами, щоб тупо копіювати Європу.
20коп. - це ще норм.
На рахунок екології - по-моєму є набагато більш серйозніші проблеми в цій сфері, ніж кульочки.


Можливо є і більш серйозні проблеми, але люди не однозадачні істоти, щоб все робити виключно по черзі строго по пріоритету.
Поліетилен є світовою проблемою. Купа країн в світі вже заборонили одноразові не розкладні пакети, часто цілком заборонили. І не тільки в Європі. Шрі-Ланка, наприклад, куди бідніша за нас.
Тут немає проблеми невисоких доходів, адже все вирішується так, щоб не нести додаткових витрат. Пішли однтм з найефективніших шляхів, яким пішло багато інших країн - зробили використання нерозкладних пакетів дорогим, що мамо по собі стисулюватиме використання альтернатив - або багаторазових, або розкладних.
Те, що в нас суспільство неготове - тут нічого не поробиш, досі ще нецивілізовпні й дикі, звідси й це скиглення про "дорого пакети по 3 грн купувати" і ці дитячі "я їм помщуся, вивалю все на стрічку без пакетів"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 17:36

Дело не в том,что суспильство не цивилизованное,а в том что не предложили нормальной альтернативы.Или я один не заметил дешевые биоразлагаемые маленькие пакетики?Будем носить рыбу,селедку и сырое мясо в авоськах,а потом их стирать?Так получается?
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:33

  Faceless написав:
Примат написав:нет, 20 коп за пакет в Сильпо
Глянув на всяк випадок останній чек - ні, нічого не коштує, якщо це не додатковий пакет, а саме той, в який безпосередньо кладуть. Тоож безкоштовнв

Вчора в Ашані теж нічого за пакети не нарахували.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:02

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  Faceless написав:Ніби так, там об'єктивно просто так не відмовишся. Хоча з часом їх теж треба на біорозкладні заміняти


Почему не откажешься? Для крупы можно принести свои емкости пластиковые или стеклянные. Рыбу/мясо тоже можно в какие-то свои контейнеры. То есть если за картошкой/луком/помидорами ходить - то со своими сетками, а за рисом и гречкой без соответствующих тар? Какая-то выборочная забота об экологии получается
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:09

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

  Faceless написав:Особливо, якщо мита.

А не миту куди? Вы представляете во что превратится внутренняя часть рюкзака, если вы там лук да картошку носить в сетках будете? Или после каждого похода в магазин стирать рюкзак? Так у вас наверное продуктовый рюкзак, в котором больше ничего другого нет. Или вы сразу с несколькими рюкзаками ходите - в одном картошка с луком, во втором рыба с мясом, еще в одном документы с ноутбуком,... и т.д ?
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:23

Re: Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові..

Евгений Н. написав:
  Faceless написав:Особливо, якщо мита.

А не миту куди? Вы представляете во что превратится внутренняя часть рюкзака, если вы там лук да картошку носить в сетках будете? Или после каждого похода в магазин стирать рюкзак? Так у вас наверное продуктовый рюкзак, в котором больше ничего другого нет. Или вы сразу с несколькими рюкзаками ходите - в одном картошка с луком, во втором рыба с мясом, еще в одном документы с ноутбуком,... и т.д ?
Да, это старый рюкзак, "продуктовый", давно уже. Шопер - если нужно по дороге зайти что-то купить
Faceless
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