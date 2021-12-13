Українців пропонують звільнити від спати військового збору після до 31 грудня 2022 року.
Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати військового збору.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:51
Українців пропонують звільнити від сплати військового збору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати військового збору.
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:18
Инициатива хорошая, но клоунское монобольшинство за неё не проголосует.
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:17
Re: Українців пропонують звільнити від сплати військового зб
поднять до 25%, как известно, нашедшему клад - четверть
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:53
Re: Українців пропонують звільнити від сплати військового зб
Краще б 5% його зробили а дурний ЄСВ 10, та й подоходний 10 досить...
Додано: Вів 21 гру, 2021 09:50
Не ну пропонуют давно как и недавно пропоновали отменить налог на депозит. Но они все пропонуют и пропонуют но не делают ничего . И вообще не так давно хотели общий поднять поэтому я думаю что единственный вариант в нынешних реалиях отменят вроде как временный военный сбор и сделают обычный налог 20 а то и 21-22. Это единственный способ наполнения бюджета для "влады" поэтому можно только мечтать что они реально снизят налоговую нагрузку
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:07
Это НЕ единственный способ наполнения бюджета. Не говоря о том, что в этом году доходная часть бюджета УЖЕ выполнена, еще по результатам ноября.
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:29
Не буде. Зеленський окрім власного Великого Крадівництва має ще кілька критичних завдань від кураторів. Одне з них - розкладання армії. Тому не буде танків, авіації, ППО. Навіть пального не буде. Навіть за міліард не буде.
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