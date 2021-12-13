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Українців пропонують звільнити
від сплати військового збору

Українців пропонують звільнити від сплати військового збору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:51

Українців пропонують звільнити від сплати військового збору

Пропонуємо до обговорення:
Українців пропонують звільнити від спати військового збору після до 31 грудня 2022 року.

Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати військового збору.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:51

Ну ка я угадаю! Это группа депутатов из ЖОПЖ
r_a_piskunov
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:18

Инициатива хорошая, но клоунское монобольшинство за неё не проголосует.
eduard_k
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 21:17

Re: Українців пропонують звільнити від сплати військового зб

поднять до 25%, как известно, нашедшему клад - четверть
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:53

Re: Українців пропонують звільнити від сплати військового зб

Краще б 5% його зробили а дурний ЄСВ 10, та й подоходний 10 досить...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 22:55

Перед выборами возможно и уберут благодетели хреновы...
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