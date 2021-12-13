Українців пропонують звільнити від спати військового збору після до 31 грудня 2022 року.
Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати військового збору.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 17:51
Українців пропонують звільнити від сплати військового збору
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українців пропонують звільнити від сплати військового збору.
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:18
Инициатива хорошая, но клоунское монобольшинство за неё не проголосует.
Додано: Пон 20 гру, 2021 21:17
Re: Українців пропонують звільнити від сплати військового зб
поднять до 25%, как известно, нашедшему клад - четверть
Додано: Пон 20 гру, 2021 22:53
Re: Українців пропонують звільнити від сплати військового зб
Краще б 5% його зробили а дурний ЄСВ 10, та й подоходний 10 досить...
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