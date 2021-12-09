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У monobank збирають заявки
на підключення до торгівлі...

У monobank збирають заявки на підключення до торгівлі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:52

У monobank збирають заявки на підключення до торгівлі...

Пропонуємо до обговорення:
В мобільному банку monobank з'явилася можливість залишити заявку на підключення до торгівлі цінними паперами.

Дивися повний текст У monobank збирають заявки на підключення до торгівлі акціями.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:52

прошу додати скрін на державній мові
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:38

  greenozon написав:прошу додати скрін на державній мові


Скрин из телеги Гороха. Все вопросы к нему.
summacut
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