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Газпром не бронює додатковий транзит ГТС
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Російський Газпром не став бронювати додаткові транзитні потужності української ГТС, але забронював потужності газопроводу Ямал-Європа в 19,3 млн куб. м/добу.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:55
Не "не забронировал", а "не забронировал украинские".
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