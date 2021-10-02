RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Газпром не бронює
додатковий транзит ГТС

Газпром не бронює додатковий транзит ГТС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:54

Газпром не бронює додатковий транзит ГТС

Пропонуємо до обговорення:
Російський Газпром не став бронювати додаткові транзитні потужності української ГТС, але забронював потужності газопроводу Ямал-Європа в 19,3 млн куб. м/добу.

Дивися повний текст Газпром не бронює додатковий транзит ГТС.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96736
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 20:55

Не "не забронировал", а "не забронировал украинские".
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий... 1, 2
R2 » Суб 23 жов, 2021 13:02
16 1680
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 16:23
0mage0
«Газпром» знову відмовився бронювати додаткові транзитні...
R2 » Пон 18 жов, 2021 23:01
3 438
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 08:22
hno3
«Газпром» не забронював додаткові транзитні потужності...
R2 » П'ят 01 жов, 2021 07:33
9 1296
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 жов, 2021 11:12
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.