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Турецька ліра зросла на 15%
на фоні програми Ердогана...

Турецька ліра зросла на 15% на фоні програми Ердогана...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:03

Турецька ліра зросла на 15% на фоні програми Ердогана...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Bloomberg.

Дивися повний текст Турецька ліра зросла на 15% на фоні програми Ердогана щодо захисту вкладів у нацвалюті.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 15:03

Главная экономическая проблема у турков как у нас - тормоз у власти.
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