Про це повідомляє Bloomberg.
Дивися повний текст Турецька ліра зросла на 15% на фоні програми Ердогана щодо захисту вкладів у нацвалюті.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 15:03
Турецька ліра зросла на 15% на фоні програми Ердогана...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Турецька ліра зросла на 15% на фоні програми Ердогана щодо захисту вкладів у нацвалюті.
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