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Finance.ua: Тисяча за вакцинацію: як отримати
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 21 гру, 2021 20:59
Пропонуємо до обговорення:
І куди можна витратити
З 19 грудня в Україні запрацювала програма «єПідтримка». У її межах кожен вакцинований двома дозами від COVID-19 повнолітній громадянин може отримати з державного бюджету 1 тис. грн. Ті, хто записався на бета-тестування функції, мали змогу подати заявку на отримання грошей ще в понеділок, 13 грудня.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 20:59
Думал в книжном можно купить любой товар, оказалось нет, только книги. В кинотеатрах тоже будут продавать билеты не на весь репертуар?
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alex7k
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Додано: Сер 22 гру, 2021 22:48
alex7k написав:
Думал в книжном можно купить любой товар, оказалось нет, только книги. В кинотеатрах тоже будут продавать билеты не на весь репертуар?
пишут, можно вообще без билетов
хотя, конечно, подороже чем в супермаркетах
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cohan
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Чет 09 гру, 2021 08:17
D2
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