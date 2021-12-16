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Чекають на судна: в Міненерго розповіли, чи вистачить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:51
Пропонуємо до обговорення:
До кінця року до України мають прибути ще 4 судна з 300 тис. тонн вугілля.
Дивися повний текст Чекають на судна: в Міненерго розповіли, чи вистачить Україні вугілля
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:51
Да, дешевле завезти, чем добыть. Дожились.
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