Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...

Додано: Чет 23 гру, 2021 10:45

drevlyanin написав: Какой рентген? Какой рентген?

Такая практика существует, по рентгену можно определить наличие вмешательств в схему счетчика (можно увидеть наличие дополнительных компонентов, которые по "сигналу" останавливают работу счетчика или занижают его потребление), это как взвешивание счетчика. Просто в каждой компании своя политика по "входному контролю" счетчика от потребителя.В статье речь за частотные или импульсные генераторы, которые убивают не только здоровье, но и могут "убить" домашнюю технику.Компаниям приходится всегда усовершенствовать способы выявления воровства, а производители способы защиты счетчиков. Я лично попросил сделать счетчик, который при внешнем воздействии на него такими приборами начинал считать по максимальному току, независимо от реального потребления, так как я не вижу смысла ловить вора, протоколировать, судиться в случае отказа оплачивать ущерб. Начал воздействовать на счетчик генераторами, магнитами, ... - счетчик начал считать по максимуму.P.S. и чтобы при этом еще и смайлик на экранчике счетчика загорался