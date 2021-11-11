Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...
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p_a_l написав:Есть такая штука Ваттметр, очень полезная вещь. Попробуйте проверить им свой счетчик. Лично я сильно удивился.
Я у себя контрольный ваттметр установил прямо в щиток, стационарно - чтобы всегда можно было сравнить показания. И, надо сказать, всё совпадает. Плюс/минус пара ватт.
Возможно вы в числе везунчиков. А может у вашего прибора погрешность в "нужную" сторону. Какие только не покупал измерительные "железяки", если берешь несколько штук одной модели и в одном месте-всегда была разность показаний. Иногда маленькая, иногда огого. У бытовых приборов с этим часто ничего не поделаешь, промы можно откалибровать почти всегда. Но мало у кого доходят руки этим регулярно заниматься.
Так может место такое? -- в паспортные параметры погрешность хоть вписывалась?..
Те кто покупал не задумывались каким образом счетчик перестает считать, главное что бы не считал... то что "приборчики" генерируют мощное микроволновое излучение, облучающее всех вокруг, никого особо не интересует .... хитрожопые воры электроэнергии воровали у себя здоровье... ну и естественно, те кто продавал сдадут базу тех кто покупал...
Купив кілька ІЧ обірівачів. Всі беруть менше (якщо вірити лічильнику), аніж вказують їхні виробники... Отже, вони не додали мені ватів? Куди бігти, кому скаржитись...?
drevlyanin написав:
summacut написав:Довольный тем, что на**ал судьбу, потребитель устанавливает себе такой счетчик. Несколько лет он работает. А потом счетчик снимают, везут на рентген, и свиное рыло начинает хрюкать "а мене за шо?"
Какой рентген? Счетчик перед установкой проходит поверку в облэнерго и пломбируется ими, в дополнение к заводским пломбам. К тому же в статье речь ведется не о счетчиках, а о неких "прыладах".
Може, мова була про те, що лічильник фіксуватиме увесь час втручання -- і все те потім обкладуть штрафами.
Такая практика существует, по рентгену можно определить наличие вмешательств в схему счетчика (можно увидеть наличие дополнительных компонентов, которые по "сигналу" останавливают работу счетчика или занижают его потребление), это как взвешивание счетчика. Просто в каждой компании своя политика по "входному контролю" счетчика от потребителя. В статье речь за частотные или импульсные генераторы, которые убивают не только здоровье, но и могут "убить" домашнюю технику. Компаниям приходится всегда усовершенствовать способы выявления воровства, а производители способы защиты счетчиков. Я лично попросил сделать счетчик, который при внешнем воздействии на него такими приборами начинал считать по максимальному току, независимо от реального потребления, так как я не вижу смысла ловить вора, протоколировать, судиться в случае отказа оплачивать ущерб. Начал воздействовать на счетчик генераторами, магнитами, ... - счетчик начал считать по максимуму. P.S. и чтобы при этом еще и смайлик на экранчике счетчика загорался
Примат написав:Я лично попросил сделать счетчик, который при внешнем воздействии на него такими приборами начинал считать по максимальному току, независимо от реального потребления, так как я не вижу смысла ловить вора, протоколировать, судиться в случае отказа оплачивать ущерб. Начал воздействовать на счетчик генераторами, магнитами, ... - счетчик начал считать по максимуму. P.S. и чтобы при этом еще и смайлик на экранчике счетчика загорался
... и при включении поблизости сварочного аппарата или разряде молнии счетчик начинает "считать по максимуму" .... спасибо за то, что рассказали как энергокомпании обманывают клиентов.
drevlyanin написав: Возможно вы в числе везунчиков. А может у вашего прибора погрешность в "нужную" сторону. Какие только не покупал измерительные "железяки", если берешь несколько штук одной модели и в одном месте-всегда была разность показаний. Иногда маленькая, иногда огого. У бытовых приборов с этим часто ничего не поделаешь, промы можно откалибровать почти всегда. Но мало у кого доходят руки этим регулярно заниматься.
Так может место такое? -- в паспортные параметры погрешность хоть вписывалась?..
Верно, вся власть от Бога! Если недоливают в бутылки масло или водку, недокладывают натуральные ингридиенты в продукты, счетчики считают почему то преимущественно по максимуму но при этом все укладывается в написанные кем то "параметры", то это благо и так хочет Бог (Зеля, Порох, Большой Брат...) Вы когда на рынке мясо или клубнику покупаете (или это ниже Вас и этим презренным делом жона занимается?) и продавец дает "на поход", наверное требуете чтобы убрали "лишний" подарочный вес, а лучше что б еще и чуть-чуть обвесили. Ну что сказать-каждая точка зрения имеет право на жизнь.
Такая практика существует, по рентгену можно определить наличие вмешательств в схему счетчика (можно увидеть наличие дополнительных компонентов, которые по "сигналу" останавливают работу счетчика или занижают его потребление), это как взвешивание счетчика. Просто в каждой компании своя политика по "входному контролю" счетчика от потребителя. В статье речь за частотные или импульсные генераторы, которые убивают не только здоровье, но и могут "убить" домашнюю технику. Компаниям приходится всегда усовершенствовать способы выявления воровства, а производители способы защиты счетчиков. Я лично попросил сделать счетчик, который при внешнем воздействии на него такими приборами начинал считать по максимальному току, независимо от реального потребления, так как я не вижу смысла ловить вора, протоколировать, судиться в случае отказа оплачивать ущерб. Начал воздействовать на счетчик генераторами, магнитами, ... - счетчик начал считать по максимуму. P.S. и чтобы при этом еще и смайлик на экранчике счетчика загорался
Обождите. В статье писалось о "прыладах", которые можно купить, но как его потом засунуть в опломбированный счетчик? Ну что бы потом рентгеном нужно было проверять. Что это за нанопрылады такие? Теперь по Вашему второму тезису: что значит "я попросил сделать"? Кого попросили и как это вмешательство в сертифицированный и поверяемый прибор оформляется? Или не оформляется?
Bobua написав:Купив кілька ІЧ обірівачів. Всі беруть менше (якщо вірити лічильнику), аніж вказують їхні виробники... Отже, вони не додали мені ватів? Куди бігти, кому скаржитись...?
Якщо обігрівачі мейд ін Чіна, то цілком може бути. Це як Вт потужності в китайській акустиці. Але можливий і інший варіант-напругу в себе перевіряли? Я контролюю регулярно, на вчора по фазах: 207V 204V 194V