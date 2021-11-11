Обманути лічильник: у Дніпрі «винахідники» вигадали...
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не буду читать все что тут написали выше расскажу интерестную историю из реальной жизни
порекомендовали человеку мастера который работал в обл энерго и подключал частные дома к электричеству , как бы по блату посоветовали что бы все сделать быстро и под ключ без возни и проволочек , да все так и было сделано за 35к грн в руки, но и чего-то там на последнем этапе не до делалось, то есть практическое подключение не произошло ( электричество не "потекло" по проводам в дом) . Через какое то время выяснилось что все было сделано без договора и не официально, проще говоря человек взял деньги в карман и официально процедуру не провел, а сам проделав такую схему много раз уволился из обл энерго , да на него много кто в т.ч. и обл энерго подало в суд... но липездричество так и не появилось . Исходя из этого был заключен уже второй официальный бумажный договор и официально в кассу оплачено тех же 35 тис грн, прошел год...а электричество так и не пустили по проводах , на праведный гнев пользователя МОЛ КАК ТАК ДЕНЬГИ УПЛАЧЕНЫ где электричество ? Ответ последовал очень простой ШТРАФ за незаконное подключение к сети опять около 30-50 тис грн. Кхм... в договоре прописано что за не своевременное подключение обл энерго должно выплатить потребителю компенсацию ... НО суд первой инстанции требование иска, от потребителя к обл энрго, об этой компенсации не удовлетворил. В результате идет 3-й год как потребитель без электричества уплатив около 70 тис грн ведет кучу судов с обл энерго на всех уровнях .
Но это так вступление преамбула.
Я очень удивлен чего так всех так беспокоит эта тема ? экономии электричества Двухкомнатная обычная квартира до $15 в месяц карл при использовании электробойлера для нагрева воды для бытовых нужд ( НЕ отопления) ! ну будет $5 какой смысл покупать приблуды какие-то ? как быстро они окупятся ? Вот счетчик день\ночь ценой в 1000-1500 грн окупается более года при использовани электро бойлера для нагрева воды для бытовых нужд ( НЕ отопления). Овчинка выделки с этими приблудами не стоит свечь. Электро-отопление ? так ставьте кондиционеры ( или тепловые насосы воздух воздух) самый галимый кондей за $500 на 1кВт потребленной от розетки электро энергии дает 3 кВт тепла , какой смысл покупать масляный инфракрасный или любой другой традиционный обогреватель ?
drevlyanin написав:Вы меня не поняли или не захотели понять. То, что процедура прописана нормально я не спорю. Я говорю о практической реализации!
Я лично, если чувствую, что меня ущемляют в правах монополисты, сразу регистрирую жалобу на горячей линии кабинета министров. Отношение менялось, всё делали как книжка пишет. А представьте, если бы все так делали, не искали концы через знакомых, чтобы "порешать", а требовали через государственные органы, которые существуют за наши налоги, чтобы монополисты выполняли свои обязанности.
drevlyanin написав: В общем будут делать все, что бы клиент задолбался и забил на это дело.
Зная "кухню" изнутри, могу сказать, что персоналу без разницы, что там у вас со счетчиком, плюс там или минус, работник выполняет свои обязанности строго по инструкции. Ни ему лично (непосредственному исполнителю) это не нужно (умышленно что-то делать), ни руководству компании, которому и так проблем хватает с государственными органами, никто искать себе приключения на одно место не будет, да и смысла нет. Хотя я согласен, что со стороны, может так показаться. Особенно, когда сталкиваешься с этим первый раз и не знаешь процедуры. Сам лично недавно столкнулся с проблемой с ЖЭК. Написали в счетах, что нужно приходить заключать договора на отопление, но ЖЭК работает только в рабочие дни, рабочие часы, и то не все часы, иногда только до обеда. Я спрашивал, как же я к вам попаду, если я на работе, но мне сказали, что это мои проблемы. Я пытался им рассказать ,как это можно сделать правильно через публикацию публичного договора на сайте, но что мне сказали, что у них нет сайта. ЖЭК "частный", жаловаться куда-то на него нет смысла, так как ответ будет один - это ваши внутренние взаимоотношения, не нравится - в суд. Но с монополистами проще бороться, можно обращаться в НКРЭКП и антимонопольный.
Bobua написав:Та й узагалі -- важко уявити, що організації, діяльність яких відносно просто перевіряти (вода -- яку можна набирати у ємність і зважувати; електрика -- може й усього два якісні тестери + 100% активне навантаження мають упоратись) -- важко повірити, що вони ризикнуть щось "накручувати" за межі нормованих похибок. У цьому ж не буде вигоди. Лише велика-величезна купа проблем... Навіть газ, про який всі виють, що він буцімто "розбавлений" (замість вимірювати свої ідеї в ідентичних умовах) -- і там воно не має сенсу, бо споживач може прикріпити контрольний лічильник до пальника газ.плити, а потім ще й здати пробу на хроматограф.аналіз. Та й важко повірити, що хоч хось ризикне підмішувати повітря (з киснем) до газу. Це ж можливий вибух і тюрма (в найкращому випадку).
Они и не накручивают -- это сказки подподъездных бабок из разряда "ОПСОСы деньги со счетов воруют".
От, мабуть, з усякого такого й ростуть ноги у бажань "відновити справедливість" (крадіжкою). А у "простого народу" мотивація може бути ще простішою: "дають малі зарлати/пенсії; газ, уран, вітер і сонце -- то все народне надбання; і баба Юля сказала..." І, звісно ж, сакральне -- "вони теж крадуть". А може так і є -- коли монополісти бачать простий спосіб і можливість, як ото описуєте...
yama
Электро-отопление ? так ставьте кондиционеры ( или тепловые насосы воздух воздух) самый галимый кондей за $500 на 1кВт потребленной от розетки электро энергии дает 3 кВт тепла , какой смысл покупать масляный инфракрасный или любой другой традиционный обогреватель ?
Ідея -- так собі... От сусіди, схоже, щось таке якраз і поставили -- судячи зі звуку. Схожий на завивання бомбардувальника. Причому, зараз ніби й не холодно, всього -4°, а він чомусь у таких натужних муках щось там компресорить... Може вуличний блок обмерз? Самі сусіди то не витримують (компресор всередині квартири ж мабуть!) і приходять додому не часто -- не кожну ніч. Тоді, мабуть, вимикають -- і стає тихіше.
А в мене -- "традиційні обігрівачі". На менше аніж 50$ І тихо. І тризон.лічильник. І витрати за Грудень мають бути ~350₴. А за зиму то може бути всього ~50$. Де тут вигода у купівлі шумного кондиціонера за 500$!?
Втім, якщо сусідський кондиціон. гавкнеться від неприродього використання (для таких широт), то от вже буде готовий потенційний клієнт для крадіжок електрики -- бо споживач не думатиме ж, що сам щось зробив неправильно, якщо зможе все звалити на обленерго -- "погану електрику подавало".
_hunter У мене цього року лайф двічі вкрав по 10₴. Під тим приводом, здається, що я ніби-то зайшов в інет. А я не заходив (другий раз -- точно не заходив). Гроші так і не віддали. Бариги...