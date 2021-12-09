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Що міг би зробити уряд, щоб
авіація швидше виходила з...

Що міг би зробити уряд, щоб авіація швидше виходила з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 20:54

Що міг би зробити уряд, щоб авіація швидше виходила з...

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпаніям вкрай складно працювати в період пандемії.

Дивися повний текст Що міг би зробити уряд, щоб авіація швидше виходила з кризи - думка СЕО SkyUp Airlines.
R2
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