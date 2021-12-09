Авіакомпаніям вкрай складно працювати в період пандемії.
Дивися повний текст Що міг би зробити уряд, щоб авіація швидше виходила з кризи - думка СЕО SkyUp Airlines.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 20:54
Що міг би зробити уряд, щоб авіація швидше виходила з...
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Дивися повний текст Що міг би зробити уряд, щоб авіація швидше виходила з кризи - думка СЕО SkyUp Airlines.
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