|
|
|
Користувачів «Дії» попереджатимуть, якщо хтось захоче...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 гру, 2021 22:18
Пропонуємо до обговорення:
У застосунку державних послуг Дія з'явиться нова функція для захисту українців від шахраїв. Ідеться про push-сповіщення щодо перевірки кредитної історії при відкритті нового кредиту.
Дивися повний текст Користувачів «Дії» попереджатимуть, якщо хтось захоче перевірити їхню кредитну історію, — Мінцифри
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96773
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 22:18
Звучит красиво. А действительно там, где кредит выдают чисто по копии паспорта, проверяют кредитную историю? И много ли пользы от от жалобы, которая будет написана тогда, когда кредит всё равно уже взяли?
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 1607
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 гру, 2021 09:42
moveton написав:
Звучит красиво. А действительно там, где кредит выдают чисто по копии паспорта, проверяют кредитную историю
? И много ли пользы от от жалобы, которая будет написана тогда, когда кредит всё равно уже взяли?
Не удивлюсь, если на это дело есть спец-распоряжение от регулятора "перед выдачей кредита фин-установа _обязана_ сделать запрос на КИ".
Всяко больше, чем года через два-три -- когда коллекторы звонить начнут
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5809
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 410 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|142
|
|
|4
|306
|
|
|2
|293
|
|