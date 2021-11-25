Засновник компаній SpaceX та Tesla Ілон Маск заявив про те, що не бачить потреби у створенні метавсесвіту.
Дивися повний текст Маск висміяв ідею створення метавсесвіту.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 17:33
Маск висміяв ідею створення метавсесвіту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маск висміяв ідею створення метавсесвіту.
Додано: Чет 23 гру, 2021 17:33
все він розуміє... знову перевіряє, як своїми твітами може впливати на курс крипти.... заява про метавсесвіт якось співпала не з перейменуванням Фейсбуку, яке сталося вже давненько, а саме за кілька днів після запуску токену high від метавсесвіту Highstreet... )
він все розуміє, особливо проблему того, що більшість не захоче з ним до фізичного Марсу, якщо можна буде, не виходячи з дому, полетіти значно далі...
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