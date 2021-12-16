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«У бік здорового глузду»:
Міноборони планує переглянути...

«У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:21

«У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути...

Пропонуємо до обговорення:
Наказ набув чинності 17 грудня.

Дивися повний текст «У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути список професій для військовозобов'язаних жінок.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:21

Усе, гендерное равенство закончилось ? :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:23

  Igorten написав:Усе, гендерное равенство закончилось ? :)


Это же додумались такое ляпнуть в правительстве .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:26

Re: «У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути.

нужна помощь зала - как называется рисованное порно , где в женщин есть большие члены ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:28

Нужно сначала думать о "здравом смысле",а потом делать заявления.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:32

Re: «У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути.

Похоже, кому-то в Миноброны сегодня ночью пришлось спать в прихожей на диванчике после успокаивающего соприкосновения чугунной сковородки с тем местом, где натерла фуражка.)))
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:35

В колхозе бардак, в армии - маневры! О каком здравом смысле.....?
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:40

А они не хотят «У бік здорового глузду» отменить "военный сбор", введенный с нарушениями налогового кодекса?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:55

"Давайте, вместо танков, поставим женщин. Враг не посмеет стрелять в женщин и отступит!"
ХитрО, напульйон, хитрО! Тратить деньги не нужно на покупку техники. Живой щит разрулит.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 14:26

  Вкладчик1234 написав:А они не хотят «У бік здорового глузду» отменить "военный сбор", введенный с нарушениями налогового кодекса?


так то ж грошы, кто ж такое отменит
cohan
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