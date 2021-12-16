Наказ набув чинності 17 грудня.
Дивися повний текст «У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути список професій для військовозобов'язаних жінок.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:21
«У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути список професій для військовозобов'язаних жінок.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:23
Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:26
Re: «У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути.
нужна помощь зала - как называется рисованное порно , где в женщин есть большие члены ?
Додано: П'ят 24 гру, 2021 10:32
Re: «У бік здорового глузду»: Міноборони планує переглянути.
Похоже, кому-то в Миноброны сегодня ночью пришлось спать в прихожей на диванчике после успокаивающего соприкосновения чугунной сковородки с тем местом, где натерла фуражка.)))
Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:40
А они не хотят «У бік здорового глузду» отменить "военный сбор", введенный с нарушениями налогового кодекса?
Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:55
"Давайте, вместо танков, поставим женщин. Враг не посмеет стрелять в женщин и отступит!"
ХитрО, напульйон, хитрО! Тратить деньги не нужно на покупку техники. Живой щит разрулит.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 14:26
|