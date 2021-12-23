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Регулятор пів року не може дати monobank відповідь про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:57
Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник банківського проєкту monobank Олег Гороховський заявив, що Нацбанк України півроку не може дати відповіді щодо запуску банком криптовалютної картки.
Дивися повний текст Регулятор пів року не може дати monobank відповідь про запуск криптокартки
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:57
НБУ не хочет быть причастным к открытию криптовалютной лихорадки в Украине. Скользкая дорожка.
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Omega
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:16
Omega написав:
НБУ не хочет быть причастным к открытию криптовалютной лихорадки в Украине. Скользкая дорожка.
можно сжигать деньги ярче, чем на киевском рынке недвижимости - проглотят любые суммы!
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Slon_Nosov
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