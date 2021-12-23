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Регулятор пів року не може
дати monobank відповідь про...

Регулятор пів року не може дати monobank відповідь про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:57

Регулятор пів року не може дати monobank відповідь про...

Пропонуємо до обговорення:
Співзасновник банківського проєкту monobank Олег Гороховський заявив, що Нацбанк України півроку не може дати відповіді щодо запуску банком криптовалютної картки.

Дивися повний текст Регулятор пів року не може дати monobank відповідь про запуск криптокартки.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 12:57

НБУ не хочет быть причастным к открытию криптовалютной лихорадки в Украине. Скользкая дорожка.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 13:16

  Omega написав:НБУ не хочет быть причастным к открытию криптовалютной лихорадки в Украине. Скользкая дорожка.


можно сжигать деньги ярче, чем на киевском рынке недвижимости - проглотят любые суммы!
Slon_Nosov
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