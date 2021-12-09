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Київтеплоенерго оштрафували
на 2 млн грн у справі про...

Київтеплоенерго оштрафували на 2 млн грн у справі про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 14:38

Київтеплоенерго оштрафували на 2 млн грн у справі про...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України прийняв рішення накласти штраф на КП "Київтеплоенерго" в розмірі 1,95 млн грн за подання інформації в неповному обсязі. Справа стосувалася перерахунку цін на теплопостачання.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 гру, 2021 14:39

Да, а людям дулю с маком компенсируют с этих 1,95 млн.
Omega
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