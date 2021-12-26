5 тисяч будинків планують утеплити наступного року

new-user написав:Абсолютно вірно за виключенням "будуть утеплювати" - не протягне Україна з такими підходами так довго. Крім того, якщо поділити озвучені десятки мільярдів витрат на озвучені 5 тис. будинків, виходить захмарна вартість утеплення кожного з них. Все як водиться - результату близько нуля, заробітки виконавців в зашкалі.
Жаль, что никто из оппонентов не сталкивался с происходящим в жизни.
Отсюда Вывод:
1. Утеплять будут только новострои.
2. Хотите утеплить свою квартиру ? Пожалуйста вам никто плохого слова не скажет.
3. Собственники строительства будут перекладывать эти суммы, как отдельно выполненный объём работ. Дополнительно состригая с бюджета и покупателей.
4. Платить будут всё равно покупатели.
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Стоимость как минимум 5 тысяч домов в расчётах поднимут в разы.
- А налогом обложат тех, кто даже не собирался его платить........ но уже как собственников элитного жилья.