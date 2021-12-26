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5 тисяч будинків планують
утеплити наступного року

5 тисяч будинків планують утеплити наступного року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 18:21

  new-user написав:
  moldashavanin написав:Т.е в лучшем случае это одна область за год . в итоге выйдет - лет 20 будет утеплять эти дома . еще лет 20 будут ремонтировать трубы Тец , еще 20 лет менять оборудование на ТЕЦ . в итоге - 60 лет .
Абсолютно вірно за виключенням "будуть утеплювати" - не протягне Україна з такими підходами так довго. Крім того, якщо поділити озвучені десятки мільярдів витрат на озвучені 5 тис. будинків, виходить захмарна вартість утеплення кожного з них. Все як водиться - результату близько нуля, заробітки виконавців в зашкалі.

Жаль, что никто из оппонентов не сталкивался с происходящим в жизни.
Отсюда Вывод:
1. Утеплять будут только новострои.
2. Хотите утеплить свою квартиру ? Пожалуйста вам никто плохого слова не скажет.
3. Собственники строительства будут перекладывать эти суммы, как отдельно выполненный объём работ. Дополнительно состригая с бюджета и покупателей.
4. Платить будут всё равно покупатели.
...................................................................
Стоимость как минимум 5 тысяч домов в расчётах поднимут в разы.
- А налогом обложат тех, кто даже не собирался его платить........ но уже как собственников элитного жилья.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 18:36

Re: 5 тисяч будинків планують утеплити наступного року

  Kudrjavuy написав:Утеплять будут только новострои.

Новобудови уже утепленими будують, і новими вікнами. Навіщо їх ще утепляти?
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:37

Очень сомневаюсь,что это будет бесплатно...
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