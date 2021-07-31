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Розроблено революційний транзистор
з германію: дозволить...

Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:24

https://www.cnews.ru/news/top/2021-12-2 ... tke_chipov
sobolev7522
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Интересно, кто первый пременит эту технологию в реальном ПК
avtotestorg
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Повідомлення Додано: Вів 11 січ, 2022 21:46

Re: Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить

умную бомбу не получилось вытолкнуть из самолета
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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