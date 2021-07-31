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Розроблено революційний транзистор з германію: дозволить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 04 січ, 2022 13:24
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sobolev7522
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Додано: Суб 08 січ, 2022 19:37
Интересно, кто первый пременит эту технологию в реальном ПК
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avtotestorg
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Додано: Вів 11 січ, 2022 21:46
умную бомбу не получилось вытолкнуть из самолета
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cohan
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