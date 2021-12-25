Майже всі автомобілі в Україні подорожчають вже з 1 січня.
Дивися повний текст Майже всі автомобілі в Україні подорожчають уже з 1 січня — експерт.
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Додано: Нед 26 гру, 2021 09:46
Майже всі автомобілі в Україні подорожчають уже з 1...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Майже всі автомобілі в Україні подорожчають уже з 1 січня — експерт.
Додано: Нед 26 гру, 2021 09:46
"В Германии понимают, что рядовому немцу с ежемесячной зарплатой 5 тыс. евро не проблема за полгода накопить 25 тыс. евро для покупки авто. «А украинцу нужно эти 25 тыс. евро при его зарплате собирать пару лет, как минимум «, — констатировал он."
Очередной полуграмотный "эксперд", не имеющий понятия о реальной жизни в Германии, за полгода собрать 25К евриов при зарплате в 5К в месяц не реально :)
Додано: Нед 26 гру, 2021 11:18
А украинцу нужно эти 25 тыс. евро при его зарплате собирать пару лет - ага-ага...
Додано: Нед 26 гру, 2021 11:22
"Audi заявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes — на 2%"
Тех кто их покупает такой рост не испугает.
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