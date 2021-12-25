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Майже всі автомобілі в Україні
подорожчають уже з 1...

Майже всі автомобілі в Україні подорожчають уже з 1...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 09:46

Майже всі автомобілі в Україні подорожчають уже з 1...

Пропонуємо до обговорення:
Майже всі автомобілі в Україні подорожчають вже з 1 січня.

Дивися повний текст Майже всі автомобілі в Україні подорожчають уже з 1 січня — експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 09:46

"В Германии понимают, что рядовому немцу с ежемесячной зарплатой 5 тыс. евро не проблема за полгода накопить 25 тыс. евро для покупки авто. «А украинцу нужно эти 25 тыс. евро при его зарплате собирать пару лет, как минимум «, — констатировал он."

Очередной полуграмотный "эксперд", не имеющий понятия о реальной жизни в Германии, за полгода собрать 25К евриов при зарплате в 5К в месяц не реально :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 11:18

А украинцу нужно эти 25 тыс. евро при его зарплате собирать пару лет - ага-ага...
oleggg_ua
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 11:22

"Audi заявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes — на 2%"
Тех кто их покупает такой рост не испугает.
ВIВ
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