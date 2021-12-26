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Які податки потрібно сплатити
при продажу нерухомості

Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28

Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
Продаж другого та наступних об’єктів оподатковується за ставкою 5%.

Дивися повний текст Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28

2022 році податок на нерухомість зросте на 21%, це якщо у тебе квартира більше 60м" ти маєш добру суму в рік заплатити
vitaliygoodlife
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Модератори: Ірина_, Модератор

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