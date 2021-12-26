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Які податки потрібно сплатити
при продажу нерухомості

Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28

Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості

Пропонуємо до обговорення:
Продаж другого та наступних об’єктів оподатковується за ставкою 5%.

Дивися повний текст Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28

2022 році податок на нерухомість зросте на 21%, це якщо у тебе квартира більше 60м" ти маєш добру суму в рік заплатити
vitaliygoodlife
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 09:50

vitaliygoodlife
"добру суму" - єто к примеру на семью из родителей и ребенка должна быть площадь свыше 180кв.м
допустим у них 200кв(но и 180 более чем достаточно) = 20м лишние.
Минималка 6500*1% = 65грн * 20кв.м = 1300грн/год = 110грн/мес.
Если налог поднимется на 21%, то 110 грн/мес превратистя в 133грн/мес.

Я думаю что семья котороя может владеть прощадью в 200кв.м не обеднеет от 133грн/мес или лишних 23грн/мес
Dmitriy Glad
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 12:00

  vitaliygoodlife написав:2022 році податок на нерухомість зросте на 21%, це якщо у тебе квартира більше 60м" ти маєш добру суму в рік заплатити

А без увеличения на 21% сумма ещё не добрая была?
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 12:10

Re: Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості

Dmitriy Glad написав:vitaliygoodlife
"добру суму" - єто к примеру на семью из родителей и ребенка должна быть площадь свыше 180кв.м
допустим у них 200кв(но и 180 более чем достаточно) = 20м лишние.
Минималка 6500*1% = 65грн * 20кв.м = 1300грн/год = 110грн/мес.
Если налог поднимется на 21%, то 110 грн/мес превратистя в 133грн/мес.

Я думаю что семья котороя может владеть прощадью в 200кв.м не обеднеет от 133грн/мес или лишних 23грн/мес


Оно не так считается. Налог считается на основании количества квадратных метров в собственности у конкретного человека, вне зависимости от состава семьи.
Поэтому налог будет уже с 61 м2, если вся квартира целиком в собственности одного человека. А с 200м - будет уже 9100 грн в год, которые превратятся в 11 тысяч
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:58

Re: Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості

  Faceless написав:Поэтому налог будет уже уже с 61 м2, если вся квартира целиком в собственности одного человека.

І, якщо, 2 квартири, але менші кожна 60м2 - то все одно буде сумуватись разом і на зайві метри нараховуватись податок?

Тобто, мій смарт 27м2 обов'язково треба переписувати на дружину, а краще - на дитину?
А, неповнолітня дитина - може бути власником квартири?
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 14:47

  Успіх написав:
  Faceless написав:Поэтому налог будет уже уже с 61 м2, если вся квартира целиком в собственности одного человека.



Тобто, мій смарт 27м2 обов'язково треба переписувати на дружину, а краще - на дитину?
А, неповнолітня дитина - може бути власником квартири?


Может, но
- нужно разрешение органов опеки района
- проблематично потом продавать
- уплывёт при разводе, если ребёнок останется с женой (если она опекун при оформлении дарения ребёнку)
ewsdewsd2
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:07

  Успіх написав:І, якщо, 2 квартири, але менші кожна 60м2 - то все одно буде сумуватись разом і на зайві метри нараховуватись податок?

Почему "будет"? Уже насчитывают уже много лет. Но если налоговая до сих пор этого излишка не замечала, то, скорее всего, и в этом году не заметит.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 15:45

Re: Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості

moveton написав:
  Успіх написав:І, якщо, 2 квартири, але менші кожна 60м2 - то все одно буде сумуватись разом і на зайві метри нараховуватись податок?

Почему "будет"? Уже насчитывают уже много лет. Но если налоговая до сих пор этого излишка не замечала, то, скорее всего, и в этом году не заметит.
У Долярчика ещё нет, вторую квартиру ещё не сдали, но он уже год переживает за налог :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 17:39

Военный сбор скорее всего нужно заплатить,даже при первой продаже.
Scotch
 
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