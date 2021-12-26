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Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості
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Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28
Пропонуємо до обговорення:
Продаж другого та наступних об’єктів оподатковується за ставкою 5%.
Дивися повний текст Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості
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R2
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Додано: Нед 26 гру, 2021 23:28
2022 році податок на нерухомість зросте на 21%, це якщо у тебе квартира більше 60м" ти маєш добру суму в рік заплатити
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vitaliygoodlife
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Додано: Пон 27 гру, 2021 09:50
vitaliygoodlife
"добру суму" - єто к примеру на семью из родителей и ребенка должна быть площадь свыше 180кв.м
допустим у них 200кв(но и 180 более чем достаточно) = 20м лишние.
Минималка 6500*1% = 65грн * 20кв.м = 1300грн/год = 110грн/мес.
Если налог поднимется на 21%, то 110 грн/мес превратистя в 133грн/мес.
Я думаю что семья котороя может владеть прощадью в 200кв.м не обеднеет от 133грн/мес или лишних 23грн/мес
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Dmitriy Glad
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Додано: Пон 27 гру, 2021 12:00
vitaliygoodlife написав:
2022 році податок на нерухомість зросте на 21%, це якщо у тебе квартира більше 60м" ти маєш добру суму в рік заплатити
А без увеличения на 21% сумма ещё не добрая была?
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moveton
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Додано: Пон 27 гру, 2021 12:10
Dmitriy Glad написав:vitaliygoodlife
"добру суму" - єто к примеру на семью из родителей и ребенка должна быть площадь свыше 180кв.м
допустим у них 200кв(но и 180 более чем достаточно) = 20м лишние.
Минималка 6500*1% = 65грн * 20кв.м = 1300грн/год = 110грн/мес.
Если налог поднимется на 21%, то 110 грн/мес превратистя в 133грн/мес.
Я думаю что семья котороя может владеть прощадью в 200кв.м не обеднеет от 133грн/мес или лишних 23грн/мес
Оно не так считается. Налог считается на основании количества квадратных метров в собственности у конкретного человека, вне зависимости от состава семьи.
Поэтому налог будет уже с 61 м2, если вся квартира целиком в собственности одного человека. А с 200м - будет уже 9100 грн в год, которые превратятся в 11 тысяч
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Faceless
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Додано: Пон 27 гру, 2021 13:58
Faceless написав:
Поэтому налог будет уже уже с 61 м2, если вся квартира целиком в собственности одного человека.
І, якщо, 2 квартири, але менші кожна 60м2 - то все одно буде сумуватись разом і на зайві метри нараховуватись податок?
Тобто, мій смарт 27м2 обов'язково треба переписувати на дружину, а краще - на дитину?
А, неповнолітня дитина - може бути власником квартири?
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:47
Успіх написав: Faceless написав:
Поэтому налог будет уже уже с 61 м2, если вся квартира целиком в собственности одного человека.
Тобто, мій смарт 27м2 обов'язково треба переписувати на дружину, а краще - на дитину?
А, неповнолітня дитина - може бути власником квартири?
Может, но
- нужно разрешение органов опеки района
- проблематично потом продавать
- уплывёт при разводе, если ребёнок останется с женой (если она опекун при оформлении дарения ребёнку)
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Додано: Пон 27 гру, 2021 15:07
Успіх написав:
І, якщо, 2 квартири, але менші кожна 60м2 - то все одно буде сумуватись разом і на зайві метри нараховуватись податок?
Почему "будет"? Уже насчитывают уже много лет. Но если налоговая до сих пор этого излишка не замечала, то, скорее всего, и в этом году не заметит.
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moveton
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Додано: Пон 27 гру, 2021 15:45
moveton написав: Успіх написав:
І, якщо, 2 квартири, але менші кожна 60м2 - то все одно буде сумуватись разом і на зайві метри нараховуватись податок?
Почему "будет"? Уже насчитывают уже много лет. Но если налоговая до сих пор этого излишка не замечала, то, скорее всего, и в этом году не заметит.
У Долярчика ещё нет, вторую квартиру ещё не сдали, но он уже год переживает за налог
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Faceless
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Додано: Пон 27 гру, 2021 17:39
Военный сбор скорее всего нужно заплатить,даже при первой продаже.
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Scotch
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