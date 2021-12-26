Які податки потрібно сплатити при продажу нерухомості
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Scotch написав:Военный сбор скорее всего нужно заплатить,даже при первой продаже.
И военный сбор и в ПФ 1% и нотариусу ещё 1%. В если квартира была в собственности меньше трёх лет, то и вышеупомянутые 5% НДФЛ даже для первой в году. А если нерезидент, то совсем всё печально: https://gethom.com/blog/%D0%BD%D0%B0%D0 ... %80%D1%8B/ Но военный сбор, в ПФ и нотариусу - это не налоги, поэтому они не считаются