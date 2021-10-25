Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Дивися повний текст Оклад голови закладу охорони здоров'я не перевищуватиме на більше ніж 60% середню зарплату медпрацівників, – Ляшко.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 12:10
Оклад голови закладу охорони здоров'я не перевищуватиме...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Оклад голови закладу охорони здоров'я не перевищуватиме на більше ніж 60% середню зарплату медпрацівників, – Ляшко.
Додано: Пон 27 гру, 2021 13:57
А почему бы такие правила не распространить и на коммунальные предприятия?
Например директора коммунальных предприятий в Жёлтых Водах, и Водоканал и Теплосеть и другие начисляют себе по 60-65 тысяч в месяц, а у "работяг" по 6-7 тысяч и сокращенная неделя. А потом гребут и замы и главные инженера и прочая "челядь" , которая привязана к окладу руководителя и поэтому до 40% всего валового сбора за оплату воды или тепла уходит только в фонд зарплаты.
А может и с госпредприятиями так же нужно? Ау, президент!
Додано: Пон 27 гру, 2021 18:07
Re: Оклад голови закладу охорони здоров'я не перевищуватиме.
А когда пенсии депутатов\судей и т.п. не будут привышать более чем на 60% среднюб пенсию населения по Украине?
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