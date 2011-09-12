Обмен ВТС в Украине (мелкий и крупный)

Додано: П'ят 14 січ, 2022 22:36

pushka-nikolay написав: Здравствуйте!



Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.

Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)



1) какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...

2) учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?

3) нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?

4) какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)



Заранее благодарю! Здравствуйте!Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с обменом ВТС в Украине.Согласно сайту "bestchange" - на территории Украины работает множество операторов по обмену крипты на электронные деньги, на карты различных банков и на наличные деньги в разных городах и разных валютах.Наши бизнес-партнёры, предлагают "удобный" расчёт за услуги в биткоинах. А мы пытаемся понять, что нам с этим делать впоследствии и насколько это оправдано:)какие существуют лимиты по выводу криптовалюты (ВТС) на карты банков (приват, моно, ощад)?На том же bestchange, различные обменники имеют разные лимиты, а у кого-то лимиты вообще отсутствуют...учитывая специфику ситуации с криптой - запрашивают ли банки какую-нибудь информацию о происхождении полученных средств?нужно ли отчитыватьсяв налоговую или же это трактуется, как просто перевод денег с карты физ лица на другое физ лицо?какие-то доп рекомендации по управлению ВТС в Украине и как с этим всем, на сегодняшний день, жить?)Заранее благодарю!

1 - выжен не лимит, а порог финмониторинга при поступлении суммы на ваш счёт в банке2 - разные банки по разному, но в целом запрашивают, особенно при крупных суммах.Здесь же - указывая происхождение от продажи криптовалюты, вы попадаете в невесомость, т к регулирующий закон ещё не работает, в результате ваши средства могут быть заблокированы3 - в текущий момент это будет перевод между лицами, отчитываться в налоговую не нужно по уже указанной причине отсутствия законодательства.Но в ближайшем будущем будет нужно и уплачивать налог с разницы затрат и выручки от операций с криптовалютой.в вашем случае нет документов о затратах на её приобретение. поэтому налог будет на всю сумму, пока 5%.4 - вопрос очень общего характера и зависит от вашего отношения к крипте и горизонта инвестирования.Будущего не знает никто, несмотря на звания, должности, количество подписчиков и т д.Важно для вас понимать, что такое продажа за криптовалюту - это продажа с мгновенной конвертацией на фиат.Т е просто вы берёте эту конвертацию на себя, объявляя или соглашаясь принимать криптовалюту.Если же вы мгновенно не сделаете эту конвертацию, то вы берёте риски получить убыточность из за волатильности цены.Хотя не исключается и прибыльность во время роста.Тут вы сами решаете в зависимости от первых слов в этом пункте.ПС смысл продажи за крипту заключается в том, чтобы увеличить оборот сделок за счёт привлечения клиентов с криптой.Но вам нужно иметь надёжный налаженный обмен.