Такі розрахунки наводить Пенсійний фонд.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 14:53
Максимальна пенсія: як отримати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Максимальна пенсія: як отримати.
Додано: Пон 27 гру, 2021 22:44
я так и не понял, 91К - это максимальная пенсия или минимальная зарплата?
Додано: Сер 12 січ, 2022 07:27
При з/п 91 тыс грн можно получать пенсию 19,5 тыс грн (максимум). Исключение судьи, для которых закон не писан. У них пенсия - 80% от з/п их работающих коллег на сегодняшний день (может достигать 91к грн). Рядом с ними даже айтишник хорошего уровня прикуривают, про остальных "нищебродов" вообще речь не идет
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