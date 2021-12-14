У 2022 році ціни на житло в Україні зростуть в середньому на 15%.
Дивися повний текст Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже за іншими цінами — прогноз.
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Додано: Пон 27 гру, 2021 23:56
Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
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Дивися повний текст Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже за іншими цінами — прогноз.
Додано: Вів 28 гру, 2021 09:07
Рад за своих сограждан, которые имеют возможности покупать квартиры.
Не ту профессию я выбрал в молодости
Додано: Вів 28 гру, 2021 09:37
Никогда не поздно что-то изменять. Главное не бояться, и верить в свои силы.
А роста цен не будет. Ему не из чего быть.
КГС задерживает сдачу объектов на 1-2 года спокойно. Сужу, в т.ч. по своему, не сдающемуся в срок новому дому от КГС. Ажиотажа нет. Реклама недвижимости везде. Деньги не несут.
Додано: Вів 28 гру, 2021 09:43
Додано: Вів 28 гру, 2021 09:54
Да их дафига, даже если отбросить класические депутат/судья/прокурор
Врачи вообще и стоматологи в частности, стройка -- всякие плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты. Понятное дело, что это не сразу после универа/ПТУ -- это после долгих годов набивания рук и получения опыта. Но тем не менее...
Додано: Вів 28 гру, 2021 10:02
Ніякого ажіотажу нема, відділи продажів пустують, маркетологи пропонують знижки 15-30%.
Пік цін пройшли в кінці літа.
Додано: Вів 28 гру, 2021 10:11
_hunter Это вы тысяч 5 человек спроса насобираете, который возникнет лет через 20...
Додано: Вів 28 гру, 2021 10:31
Цена сделок особо не выростет. Выдают жедаемое за действительное.
А желаемое оно им, потому что власть обложила поборами похлеще Януковича.
И в строительстве, и в продаже газа и много в чем другом.
Додано: Вів 28 гру, 2021 10:50
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