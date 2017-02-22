Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
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Додано: Вів 28 гру, 2021 13:00
КГС задерживает сдачу объектов на 1-2 года спокойно......
Omega, можете привести пример где КГС задержали на 2 года? 3-6 мес задержка это норма для рынка недвижимости
igorche1983
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Додано: Вів 28 гру, 2021 13:05
igorche1983 написав:
КГС задерживает сдачу объектов на 1-2 года спокойно......
Omega, можете привести пример где КГС задержали на 2 года? 3-6 мес задержка это норма для рынка недвижимости
ЖК Манхеттен,
https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-manhatta ... missioning
22.02.2017
Змінився запланований термін здачі в експлуатацію Новий термін: 1 будинок — 4 кв. 2018
17 грудня
3 будинки ввели в експлуатацію Будинок 1, Будинок 2 та Будинок 3 ввели в експлуатацію.
4 кв. 2021
По этому ЖК 3 года минимум выходит.
BIGor
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:02
BIGor написав: Примат написав:
Рад за своих сограждан, которые имеют возможности покупать квартиры.
Не ту профессию я выбрал в молодости
Интересно, какая профессия по Вашему позволяет купить сейчас квартиру в Киеве за 150-200 куе?
Какой-то хирург, возможно.
Примат
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:09
igorche1983, ЖК "Абрикосовый", сдача должна была быть в 2020-м. А сейчас в планах - конец 2022-го. Печаль.
Omega
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Додано: Вів 28 гру, 2021 14:18
Omega написав:
igorche1983, ЖК "Абрикосовый", сдача должна была быть в 2020-м. А сейчас в планах - конец 2022-го. Печаль.
смотрел этот вариант, так как была самая низкая цена и это когда цены были низкие, но посмотрел как туда добираться по узенькой дорожке, где машины разминуться не могут, исключил вариант, хотя метро "рядом". Интересно, что там будет, когда все заселятся.
Примат
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Додано: Вів 28 гру, 2021 16:12
Примат, расположение к метро - отличное. Рядом Республика. И до Одессы - рукой подать. :)
Omega
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:38
На вторичке спрос упал конкретно, сделок очень мало, предложений много, что там может вырасти то ? скорее падение цен будет процентов на 10-20
75stasstas75
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:41
_hunter плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?
75stasstas75
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Додано: Вів 28 гру, 2021 18:46
75stasstas75 написав:
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?
Если зарабатывать 4 куе в мес. и 3 куе с них откладывать - то за 4-6 лет вполне можно накопить 150-200 куе.
BIGor
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