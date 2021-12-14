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Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 гру, 2021 20:10
BIGor
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты зарабатывают 4куе в месяц ? вопрос был об этом, средняя зарплата плиточника например в Киеве 20-24к гривен, ну какие 4куе? а так конечно, если зарабатывать 10куе в месяц, то вообще можно за 2 года накопить
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75stasstas75
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Додано: Вів 28 гру, 2021 20:30
75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?
Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю
Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.
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_hunter
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Додано: Сер 29 гру, 2021 08:36
После новогодних праздников украинцы надолго перестанут покупать квартиры, хотя и сейчас новострои пустые стоят, а за вторичку кредитные рабы ценники никак сложить не могут, хотя годами продажи не идут. Всё закончится повальной конфискацией просто задаром, за долги. И можете отнести мои слова в банк! : ))
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Додано: Сер 29 гру, 2021 09:55
_hunter написав: 75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?
Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю
Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.
И сколько по Вашему они колотят в месяц? 3-4 куе?
Че-то не видно заробитчан с Польши и Германии к нам работать фитнесс-тренерами и сантехниками.
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BIGor
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Додано: Сер 29 гру, 2021 09:59
75stasstas75 написав:BIGor
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты зарабатывают 4куе в месяц ? вопрос был об этом, средняя зарплата плиточника например в Киеве 20-24к гривен, ну какие 4куе? а так конечно, если зарабатывать 10куе в месяц, то вообще можно за 2 года накопить
Я написал о доходах, с какими можно за 5-6 лет накопить на нормальное жилье в Киеве.
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BIGor
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