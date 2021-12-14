|
|
|
Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 гру, 2021 20:10
BIGor
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты зарабатывают 4куе в месяц ? вопрос был об этом, средняя зарплата плиточника например в Киеве 20-24к гривен, ну какие 4куе? а так конечно, если зарабатывать 10куе в месяц, то вообще можно за 2 года накопить
-
75stasstas75
-
-
- Повідомлень: 377
- З нами з: 02.07.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 86 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 28 гру, 2021 20:30
75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?
Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю
Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5915
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 09:55
_hunter написав: 75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?
Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю
Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.
И сколько по Вашему они колотят в месяц? 3-4 куе?
Че-то не видно заробитчан с Польши и Германии к нам работать фитнесс-тренерами и сантехниками.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 гру, 2021 09:59
75stasstas75 написав:BIGor
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты зарабатывают 4куе в месяц ? вопрос был об этом, средняя зарплата плиточника например в Киеве 20-24к гривен, ну какие 4куе? а так конечно, если зарабатывать 10куе в месяц, то вообще можно за 2 года накопить
Я написал о доходах, с какими можно за 5-6 лет накопить на нормальное жилье в Киеве.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
1
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 44
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:36
не знаю насчет цен, заработков и возможностей, но есть такая очень полезная для новых ЖК категория людей, если присмотреться, их в новых заселенных домах большинство - это те кому НАДО переехать в новое жилье... такая необходимость возникает в результате элементаного пренебрежения средствами контрацепции и тянет за собой цепочку событий, которая заканчивается покупкой жилья )
-
Tamagoch
-
-
- Повідомлень: 3276
- З нами з: 03.02.13
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 346 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:37
BIGor написав: _hunter написав: 75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?
Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю
Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.
И сколько по Вашему они колотят в месяц? 3-4 куе?
Че-то не видно заробитчан с Польши и Германии к нам работать фитнесс-тренерами и сантехниками.
Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..
Что они тут без знания языка делать будут?
И я же там писал раньше: это ж не прямо "со старта" (после ПТУ) такие деньги -- года, пока клиентская база нарабатывается -- возможно и просто за еду работать придется. А в Германии непыльная работа с соц-гарантиями/отпусками/страховками сразу после "что-они-там-оканчивают-для-рабочей-специальности".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5915
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 10:57
_hunter написав:
Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..
Это расценки эскорта ? или о какой профессии речь ?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 491
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 11:01
alex_dvornichenko написав: _hunter написав:
Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..
Это расценки эскорта ? или о какой профессии речь ?
Там прямо в сообщении набор указан...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 5915
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 гру, 2021 18:12
_hunter написав:
Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..
Что они тут без знания языка делать будут?
И я же там писал раньше: это ж не прямо "со старта" (после ПТУ) такие деньги -- года, пока клиентская база нарабатывается -- возможно и просто за еду работать придется. А в Германии непыльная работа с соц-гарантиями/отпусками/страховками сразу после "что-они-там-оканчивают-для-рабочей-специальности".
Знаю расценки по своему городу, это конечно не Киев, массаж - 1 час - 300 грн, тренировка с фитнес-тренером 1 час - 140 грн.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 948 раз.
- Подякували: 1225 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|241
|
|
|17
|3149
|
|
|1
|92
|
|