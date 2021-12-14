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Після новорічних свят українці
купуватимуть квартири вже...

Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 20:10

BIGor
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты зарабатывают 4куе в месяц ? вопрос был об этом, средняя зарплата плиточника например в Киеве 20-24к гривен, ну какие 4куе? а так конечно, если зарабатывать 10куе в месяц, то вообще можно за 2 года накопить
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 20:30

  75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?

Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю :lol: Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:55

  _hunter написав:
  75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?

Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю :lol: Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.

И сколько по Вашему они колотят в месяц? 3-4 куе?
Че-то не видно заробитчан с Польши и Германии к нам работать фитнесс-тренерами и сантехниками.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 09:59

  75stasstas75 написав:BIGor
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты зарабатывают 4куе в месяц ? вопрос был об этом, средняя зарплата плиточника например в Киеве 20-24к гривен, ну какие 4куе? а так конечно, если зарабатывать 10куе в месяц, то вообще можно за 2 года накопить

Я написал о доходах, с какими можно за 5-6 лет накопить на нормальное жилье в Киеве.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:18

  Omega написав:Примат, расположение к метро - отличное. Рядом Республика. И до Одессы - рукой подать. :)

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более 2 млн грн :| , что я делаю не так? Наверное много кушаю.
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:36

не знаю насчет цен, заработков и возможностей, но есть такая очень полезная для новых ЖК категория людей, если присмотреться, их в новых заселенных домах большинство - это те кому НАДО переехать в новое жилье... такая необходимость возникает в результате элементаного пренебрежения средствами контрацепции и тянет за собой цепочку событий, которая заканчивается покупкой жилья )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:37

  BIGor написав:
  _hunter написав:
  75stasstas75 написав:_hunter
плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?

Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.
Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...
А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю :lol: Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.

И сколько по Вашему они колотят в месяц? 3-4 куе?
Че-то не видно заробитчан с Польши и Германии к нам работать фитнесс-тренерами и сантехниками.

Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..

Что они тут без знания языка делать будут? :lol:
И я же там писал раньше: это ж не прямо "со старта" (после ПТУ) такие деньги -- года, пока клиентская база нарабатывается -- возможно и просто за еду работать придется. А в Германии непыльная работа с соц-гарантиями/отпусками/страховками сразу после "что-они-там-оканчивают-для-рабочей-специальности".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 10:57

  _hunter написав:Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..

Это расценки эскорта ? или о какой профессии речь ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 11:01

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..

Это расценки эскорта ? или о какой профессии речь ?

Там прямо в сообщении набор указан...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 18:12

  _hunter написав:Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..

Что они тут без знания языка делать будут? :lol:
И я же там писал раньше: это ж не прямо "со старта" (после ПТУ) такие деньги -- года, пока клиентская база нарабатывается -- возможно и просто за еду работать придется. А в Германии непыльная работа с соц-гарантиями/отпусками/страховками сразу после "что-они-там-оканчивают-для-рабочей-специальности".

Знаю расценки по своему городу, это конечно не Киев, массаж - 1 час - 300 грн, тренировка с фитнес-тренером 1 час - 140 грн.
BIGor
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