Після новорічних свят українці купуватимуть квартири вже...

Додано: Сер 29 гру, 2021 10:37

BIGor написав: _hunter написав: 75stasstas75 написав: _hunter

плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ? плиточники/электрики/сантехники, фитнесс(да и просто)-тренера, массажисты могут накопить 150-200 куе ??? это точно про Украину ?

Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.

Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...

А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаю Так что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать. Это _именно_ про Украину: черный налик, все такое.Если что -- "мой" массажист недавно переехал. А сантехник -- отстроил немаленький дом...А тренера своего ребенка -- встретил в рестике, куда сам не так, чтобы часто захаживаюТак что вопреки расхожему мнению: при наличии прямых рук -- этими руками можно вполне себе бабло зарабатывать.

И сколько по Вашему они колотят в месяц? 3-4 куе?

Че-то не видно заробитчан с Польши и Германии к нам работать фитнесс-тренерами и сантехниками. И сколько по Вашему они колотят в месяц? 3-4 куе?Че-то не видно заробитчан с Польши и Германии к нам работать фитнесс-тренерами и сантехниками.

Я хз, если честно: тыщща за где-то полтора часа работы. Если таких работ хотя бы четыре в день будет, да 20 в месяц?..Что они тут без знания языка делать будут?И я же там писал раньше: это ж не прямо "со старта" (после ПТУ) такие деньги -- года, пока клиентская база нарабатывается -- возможно и просто за еду работать придется. А в Германии непыльная работа с соц-гарантиями/отпусками/страховками сразу после "что-они-там-оканчивают-для-рабочей-специальности".