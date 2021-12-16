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Олів'є та оселедець під шубою:
у скільки обійдеться...

Олів'є та оселедець під шубою: у скільки обійдеться...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 гру, 2021 09:49

Олів'є та оселедець під шубою: у скільки обійдеться...

Пропонуємо до обговорення:
У середньому по Україні вартість новорічного столу 2022 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2021 на 8,1 % і складе 1844,74 грн

Дивися повний текст Олів'є та оселедець під шубою: у скільки обійдеться новорічний стіл-2022 (інфографіка).
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