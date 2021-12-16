|
|
Олів'є та оселедець під шубою: у скільки обійдеться...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 гру, 2021 09:49
Пропонуємо до обговорення:
У середньому по Україні вартість новорічного столу 2022 року для української сім’ї з 4 осіб підвищиться порівняно з вартістю новорічного столу-2021 на 8,1 % і складе 1844,74 грн
Дивися повний текст Олів'є та оселедець під шубою: у скільки обійдеться новорічний стіл-2022 (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96829
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 12 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор